Fenerbahçe'nin gündemindeki Hollandalı stoper

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin teknik patronu Phillip Cocu'nun, Sven Van Beek'in transferini özellikle istediği belirtildi.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Hollanda'nın en iyi genç stoperlerinden biri olarak kabul edilen Van Beek için temaslara başladığı ifade edildi.

Sven Van Beek'in kontratının bitimine sadece 1 yıl kaldığı için Feyenoord'un da transfere sıcak baktığı ve transferin bitmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

GEÇEN YIL 28 MAÇTA OYNADI

1994 doğumlu olan 1.90 boyundaki Sven Van Beek, 2013'te Ronald Koeman'ın forma vermesiyle bir Ajax derbisinde ilk kez profesyonel oldu. Bu maçtan 1 gün sonra profesyonel sözleşmesini imzalayan Van Beek, sadece 6 ay sonra ilk 11'in değişmez stoperi oldu.

2014/15 sezonunda toplam 44 maça çıkan Van Beek, istikrarını sürdürdü ve 2015/16'da da 38 maça çıktı. 2016/17'de ayak sakatlığı yaşayan ve o sezon hiçbir maça çıkamayan 23 yaşındaki stoper, geçen sezon 28 maçta görev aldı.