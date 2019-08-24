Fenerbahçe'nin Gustavo için Marsilya'ya son teklifi

Fenerbahçe'de ön libero bölgesi için transfer çalışmaları devam ediyor.

Uzun süredir Marsilyalı Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Fransız ekibini ikna edememişti.

Kanarya, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarı üzerine Marsilya'ya yeni bir teklif sundu.

TOPLAM 6 MİLYON EURO

Brezilyalı oyuncuyla her konuda anlaşan yönetim, Fransızlara 4 milyon euro bu sezon, 1.5 milyon euro önümüzdeki sezon artı 500 bin euro bonus olmak üzere toplam 6 milyon euro teklif etti.

Fenerbahçe, gelecek cevaba göre diğer alternatiflere yönelecek.