Fenerbahçe'nin harcama limiti artırıldı

Tahkim Kurulu, bugün yapılan toplantıda Fenerbahçe'nin itirazını görüştü. Sarı-lacivertli ekibin harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verildi.

TRANSFERİN ÖNÜ AÇILDI

Bu kararın ardından sarı-lacivertli ekibin transfer yapmasının önündeki engel kalktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde, limit artırımı gelmesi durumunda 1 ya da 2 futbolcuya imza attıracaklarını açıklamıştı.

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda anlaşmaya varılan sol bek Rodriguez'in önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde takıma katılan savunmacı Falette'nin de bu kararın ardından lisansı çıkarılacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."