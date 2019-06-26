Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı

Fenerbahçe yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına 9 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacak.

Toplam 7 hazırlık maçı yapacak olan sarı-lacivertliler Boluspor ve Ümraniyespor ile Türkiye'de karşı karşıya gelecek.

Udinese ve Hertha Berlin ile Avusturya'da maç yapacak olan Kanarya, Bayern Münih, Real Madrid (ya da Tottenham) mücadelelerini ise Almanya'da oynayacak.

F.BAHÇE'NİN REAL'LE HİÇ RESMİ MAÇI YOK

Tarihi boyunca Real Madrid'le hiç resmi bir maçta karşılaşmayan sarı-lacivertliler, İspanyol deviyle 1999 yılında yine bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.

İşte hazırlık maçlarının tarihleri:

13 Temmuz - Boluspor

20 Temmuz - Ümraniyespor

23 Temmuz - Udinese

25 Temmuz - Hertha Berlin

30 Temmuz - Bayern Münih

31 Temmuz - Real Madrid / Tottenham

7 Ağustos - Cagliari







