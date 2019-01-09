Fenerbahçe'nin hedefinde Coentrao var

Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Ersun Yanal yönetiminde ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı. 4 Ocak'ta başlayan transfer döneminin ilk hamlesini Yeni Malatyaspor'dan 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlayarak gerçekleştiren Fenerbahçe'de ikinci imzayı Portekizli sol bek atacak.

İKİNCİ TRANSFER SOL BEKE OLACAK

TRT Spor'un haberine göre 2011 ila 2015 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Portekizli futbolcu Fabio Coentrao için teklif yaptı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Comolli'nin bu transferi önümüzdeki günlerde bitireceği aktarıldı.

Eflatun beyazlıların 2011 yılında Benfica'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 30 yaşındaki oyuncu burada geçirdiği 4 yılda 106 resmi maçta görev aldı ve 1 gol atıp 11 asist yaptı.

Halihazırda Portekiz Birinci Futbol Lig ekibi Rio Ave'de forma giyen Coentrao bu sezon çıktığı 12 maçta 3 asist yaptı.