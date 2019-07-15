Fenerbahçe'nin hedefinde Kalinic ve Rondon var

Transfer döneminin en aktif takımı olan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok. Vedat'ı Galatasaray'dan kapan sarı-lacivertliler, forvet bölgesine 2 takviye daha yapacak.

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin etkin transfer politikasının en önemli ismi olan Comolli ile yaptığı son görüşmede iki golcü alınmasını talep etti.

KALİNİC VE RONDON İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Atletico Madrid'in Hırvat futbolcusu Nikola Kalinic. 31 yaşındaki deneyimli golcüyü kiralamak için İspanyol kulübüyle yeniden görüşmeler başlayacak.

Geçtiğimiz sezon 17 defa Atletico Madrid forması giyen Kalinic için daha önce de teklif yapan Fenerbahçe, bu kez işi bitirmek istiyor. Tecrübeli forvet geçen sezon La Liga'da 2 gol kaydetti.

Kanarya'nın bir diğer hedefi ise Salomon Rondon. İngiltere'de West Bromwich forması giyen Venezuelalı golcü Championship'te oynamak istemiyor. Geçen sezonu Newcastle'da kiralık geçiren Rondon, 32 maçta 11 gol 7 asistlik katkı yaptı.

İkinci lige sıcak bakmayan 29 yaşındaki forvet için, sarı-lacivertlilerin planı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmak.