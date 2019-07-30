Fenerbahçe'nin hedefinde Orel Mangala var

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Elif Elmas'ın 16 milyon euroya Napoli'ye satılmasıyla transferde eli güçlenen Fenerbahçe, 3 bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Stoper, orta saha ve forvet alacak olan sarı-lacivertlilerin önceliği 6 numara pozisyonu.

Şu ana kadar Vedat Muriç (3,5 milyon euro), Altay Bayındır (1,5 milyon euro) ve Allahyar (750 bin euro) için bonservis bedeli ödeyen yönetimin elinde, 16 milyon euroluk gelirden 10 milyon euro kaldı.

FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR

Bu bütçeyle 3 transfer yapacak olan Fenerbahçe'nin Stuttgart'ta oynayan Orel Mangala'yı kiralayacağı yazıldı. Bild'de yer alan habere göre 21 yaşındaki oyuncu için teklif yapıldı.

Bild'e konuşan Mangala'nın menajeri Mehmet Eser, "Fenerbahçe, Mangala ile ilgileniyor. Temas halindeler ama son kararı Stuttgart verecek" dedi.

Alman basını, geçen sezon Hamburg'a kiralanan Mangala'nın takıma geri döndüğü ancak Castro, Karazor, Klement, Ascacibar gibi isimlerin içinde forma giyme şansının az olduğunu vurguladı.

Stutgart'ın 21 yaşındaki oyuncuyu yeniden kiralamaya sıcak baktığı da ifade edildi. Belçikalı isim geçen sezon Hamburg formasıyla 34 maça çıktı 1 gol 5 asist yaptı.