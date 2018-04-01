Fenerbahçe'nin hedefinde Robben var

Cuma günü 3 Haziran'da gerçekleştirilecek olan genel kurulda aday olduğunu açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçim kozu olarak altyapı için düşündüğü mega proje dışında bir dünya yıldızına Fenerbahçe formasını giydirmeyi planlıyor.

İlk hedef Bayern'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben. Hollandalı yıldız kısa süre içinde Bayern'le görüşerek geleceği için son kararını verecek.

ALTERNATİFİ FRANCK RİBERY

Robben ile temas kurulurken, yakın bir zamanda yüz yüze görüşme gerçekleşecek. Hollandalı'da bir aksilik çıkması durumunda aynı takımda yer alan ve yine sözleşmesi bitecek olan Ribery'ye imza attırılacağı öğrenildi..

ROBBEN'DEN MESAJLAR VAR

Bu arada bir açıklama yapan Robben, Çin ya da Amerika'ya gitme gibi bir planının olmadığını ancak B.Münih'de rolünün düşmesine de razı olmayacağını söyledi. Bu açıklama Fenerbahçe iddiasını güçlendirdi.

RUMMENIGE İLE GÖRÜŞÜP CEVAP VERECEK

Fenerbahçe Kulübü'ne yakın kaynaklar, Arjen Robben'in birkaç gün içinde B.Münih Başkanı Karl Heinz Rummenige ile bir araya geleceği, bu görüşmenin ardından Fenerbahçe ile ilgili görüşünün şekilleneceğini belirtiyorlar.