Fenerbahçe'nin hedefindeki Arjantinli

Fenerbahçe, sezon sonunda Benfica ile sözleşmesi bitecek olan Jose Boto'yu göreve getirecek. Yıldırım'ın seçilmesi halinde altyapıyı emanet edeceği Boto da çalışmalara başladı.

BOTO'NUN LİSTESİNDE YER ALIYOR

Benfica'da çalıştığı dönemde birçok genç yıldızı Portekiz ekibine kazandıran Boto'nun sarı-lacivertli ekibe ilk transferi Boca Juniors forması giyen Cristian Pavon olacak.

Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından da takip edilen 22 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu, forvet arkasında da oynayabiliyor.

Boca Juniors ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 22 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı.