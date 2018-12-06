Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü

Sarı-lacivertli ekip bu sezonki en büyük sorununu Brezilyalı forveti alarak çözmek istiyor.
F.BAHÇE BARBOSA'YI KİRALAYACAK
Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 14 gol atabilen Fenerbahçe'nin kötü gidişindeki en büyük etken bu istatistik. Sarı-lacivertliler skora direkt katkı yapacak bir forvetin eksikliğini yaşıyor.
Yönetim golcü transferi için şimdiden harekete geçti. Devre arasında yapılacak ilk hamle ise Barbosa olacak.
Bonservisi İtalyan ekibi İnter'de olan Brezilyalı forvet Santos'ta forma giyiyor. Sarı-lacivertliler bonservisi bedelini almak yerine kiralama yöntemine gidecek.
Gabriel Barbosa'nın attığı güzel goller - İZLE
Bu transferde ise Fenerbahçe'ye Josef de Souza yardımcı oluyor. Kariyerine Arabistan'da devam eden Josef, İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi Brezilyalı golcüye anlattı.
Gabigol lakaplı forvetin devre arasında Fenerbahçe'ye geleceği ifade ediliyor.