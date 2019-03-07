Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Samatta

Ersun Yanal yönetimde gelecek sezonun takımını kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin ilk hedefi forvet bölgesi. Sarı-lacivertliler Genk formasıyla Beşiktaş'a 2 gol atan Samatta için girişimlere başladı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile temsilcimiz Beşiktaş aynı grupta mücadele etti. İstanbul'da oynanan karşılaşmada Genk forması giyen Samatta oynadığı futbol, yaptığı 2 gol 1 asistlik katkıyla Beşiktaş'ın Avrupa'ya veda etmesinde etkili olmuştu. Siyah-beyazlı takımın düşüşü bu maçla başlamış ve taraftar takıma büyük tepki göstermişti.

Samatta'yı yakından takip eden Ersun Yanal, oyuncunun siyah-beyazlı takıma karşı oynadığı maçları da izledi. 56 yaşındaki deneyimli teknik adam, Tanzanyalı golcünün alınması için yönetime rapor verdi.

26 yaşındaki Samatta, 20'si Belçika Ligi'nde olmak üzere bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 39 maçta 29 kez fileleri havalandırdı.