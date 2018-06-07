Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Zeljko Buvac

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, göreve başlamasının ardından ilk iş olarak Comolli'yi takımın sportif direktörlüğüne getirdi.

Comolli'nin gelmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpteki gündem teknik direktör arayışı oldu.

AYKUT KOCAMAN'LA GÖRÜŞÜLDÜ

Bugün Başkan Ali Koç ile Aykut Kocaman, kulüp binasında bir araya geldi. Deneyimli teknik adam geçtiğimiz yılın raporlarını ve gelecek yıl yapacakları hakkındaki planlarını Ali Koç ile paylaştı. Başkan Koç, Kocaman'dan süre istedi.

COMOLLİ'NİN AKLINDAKİ İSİM BUVAC

beİNSPORTS'un haberine göre sarı-lacivertli takımın yeni sportif direktörü Comolli, Aykut Kocaman'la çalışmayı düşünmüyor. Tecrübeli direktörün aklındaki isim Zeljko Buvac.

17 YILDIR KLOPP'UN YARDIMCISI

17 yıldır Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Zeljko Buvac'ın geleceğin iyi teknik direktörleri arasında yer alacağını söyleniyor. Daha önce hiç takım çalıştımayan Buvac'ın anlaşma sağlanması halinde ilk takımı Fenerbahçe olacak.

Teknik direktör konusunda hızlı bir sonuca varmak isteyen sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde konuyu netleştirmeyi planlıyor.

BUVAC'IN LAKABI BEYİN

56 yaşındaki antrenör, 2001 yılında Mainz'da göreve başladı ve Jurgen Klopp'un yardımcısı oldu.

Sırasıyla Borussia Dortmund ve Liverpool'da da Klopp'un yardımcılığını üstelenen Buvac, yaklaşık 1 ay önce Klopp ile 17 yıllık birlikteliğine son vermişti. Boşnak çalıştırıcının lakabı "Beyin" olarak biliniyor.