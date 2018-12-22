Fenerbahçe'nin hedefindeki stoper

Ersun Yanal'ı takımın başına getiren sarı-lacivertliler ocakta yapılacak transferler için kolları sıvadı. Savunma bölgesinde büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe'de, Ersun Yanal öncelikle stoper istiyor.

SERT FUTBOLUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

İlk hedef olarak Skrtel'in yanına iyi bir futbolcu almak isteyen sarı-lacivertliler, Gremio'dan Walter Kannemann'ı gündeme aldı. 2016 yılında Gremio'ya transfer olan Arjantinli stoper, Brezilya Ligi'nin en beğenilen isimlerinden biri.

Walter Kannemann'ın tanıtım videosu - İZLE

Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki savunmacı sert futbolunun yanı sıra kafa toplarındaki hakimiyetiyle de dikkat çekiyor. Sol ayaklı stoperin bileklerine hakim olması da geriden oyun kurması açısında büyük avantaj.

HaberTürk'ün haberine göre, sarı-lacivertli yönetim bu sezon Jailson'u transfer ettiği Gremio ile iyi ilişkilerini kullanıp transferi kısa sürede bitirmek istiyor.

Kariyerine San Lorenzo'da başlayan Kannemann, Meksika'da Atlas formasını giydikten sonra Gremio'ya transfer oldu. Arjantinli oyuncu, 3 kez de A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.