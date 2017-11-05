Fenerbahçe'nin iki hoca adayı var

Fenerbahçe'de gözler teknik direktör Aykut Kocaman ile yönetim arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

KOCAMAN İSTİFASINI SUNACAK

NTVSpor'un haberine göre; Kocaman'ın geleceği bu toplantının ardından belli olacak. Osmanlıspor beraberliğinin ardından istifa kararı alan teknik direktör Aykut Kocaman, bu kararını sözlü olarak yönetime iletecek. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, deneyimli teknik adamın bırakma düşüncesini değerlendirerek son kararı verecek.

Aykut Kocaman'dan istifa sinyali VİDEO

YA DAUM YA BİLİC

Aykut Kocaman ile yolların ayrılması durumunda Fenerbahçe Kulübü'nün Christoph Daum ve Slaven Bilic ile temasa geçeceği ifade edildi. Daha önce Fenerbahçe'nin başına 2 defa geçen Daum en güçlü aday olarak göze çarpıyor. Alman teknik adam şu an bir takım çalıştırmıyor.

Sarı-lacivertli ekibin bir diğer adayı ise bir dönem Beşiktaş'ta çalışan Bilic. Hırvat teknik adam West Ham United'ın teknik adamlığını yapıyor ancak kötü gidiş nedeniyle İngiliz kulübüyle yollarını ayırabilir.

West Ham United Menajeri Bilic, Premier League'de 4-1 mağlup oldukları Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bilic, yaşadıkları olumsuz durum sonrası başkanla bir görüşme yapacağını söylerken ''Bu durumu başkanla konuşmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Konuşmak da çok zor'' ifadelerini kullandı.