Fenerbahçe'nin istediği 10 numara Kostas Fortunis

1 Okan Buruk: Beşiktaş'tan teklif almadım Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'tan teklif almadığını ancak alması durumunda siyah-beyazlı ekipte çalışabileceğini ifade etti.

2 Demirkol: Şenol Güneş, Emre Mor'u kazanmalı Şenol Güneş'in Milli Takım'la harika bir başlangıç yaptığını belirten Mehmet Demirkol, deneyimli hocanın Emre Mor'u da kazanması gerektiğini ifade etti.

3 İbrasızlık kararı Fatih Terim'in sözleşmesini etkiledi Genel kurulun ardından Fatih Terim'le sözleşme imzalamak isteyen Galatasaray'da yönetimin ibra edilmemesi planları suya düşürdü.

4 Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf Liverpool'un golcüsü Salah annesiyle yaptığı WhatsApp konuşmasını yayınladı. Annesi, bir kızın Salah'a sarıldığı fotoğrafa, "Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım" şeklinde yorum yaptı.

5 Galatasaray'ın başkan adayları Galatasaray'da ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi, mahkemeye gideceğini açıkladı. Ancak seçimin kaçınılmaz olduğunu düşünen muhalifler şimdiden hazırlıklara başladı.

6 Jusuf Nurkic'in bacağı kırıldı NBA'de Portland Trail Blazers ile Brooklyn Nets arasındaki mücadelede, Portland'ın Bosnalı pivotu Jusuf Nurkic'in bacağı kırıldı.

7 Mustafa Cengiz, ibra edilmeyen üyeleri değiştirecek Galatasaray Yönetimi, genel kurulda ibra edilmeyen Denetim Kurulu'nu değiştirerek mahkemeyi kazanmayı amaçlıyor.

8 Skrtel'in yerine Mina geliyor Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel'in yerine Everton'dan Mina'yı kiralamak için çalışmalara başladı.

9 Şenol Güneş'in farkını anlatan karikatür Şenol Güneş'in gelişiyle A Milli Takım eski coşkulu günlerine döndü. 2 maçını da kazanan Milliler, Lucescu dönemine göre bambaşka bir görüntüye büründü.