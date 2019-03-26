Fenerbahçe'nin istediği 10 numara Kostas Fortunis

Tarihinin en kötü Süper Lig sezonunu geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki yıl için çalışmalara şimdiden başladı.
Transfer listesi kabarık olan sarı-lacivertliler, aradığı 10 numarayı komşu ülke Yunanistan'da buldu.
TAKIMI İLERİ TAŞIYACAK 10 NUMARA İSTİYOR
Sezon başında Yassine Benzia'yı büyük ümitlerle transfer eden Fenerbahçe, istediği performansı alamayınca Cezayirli oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
Devre arası transfer döneminde Miha Zajc'ı kadrosuna katan sarı-lacivertli takım, futbolcunun ortaya koyduğu oyundan memnun olsa da takımı daha ileri taşıyacak bir forvet arkasını ilk 11'e monte etmek istiyor.
DURAN TOPLARI ETKİLİ KULLANIYOR
Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden start veren Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen Kostas Fortunis'le ilgilenmeye başladı.
5 sezondur Yunan ekibinde forma giyen başarılı orta saya oyuncusu, oyun aklı, duran topları iyi kullanma ve skora katkı yapabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fenerbahçe yönetimi, kadrosuna katmayı düşündüğünü Kostas Fortunis için Olympiakos'la görüşmeleri hızlandırdı. 2020 yılının Haziran ayında sözleşmesi sona erecek futbolcu için yüksek miktarda bonservis ücreti ödemek istemeyen sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde futbolcunun kulübüyle pazarlığa da başlayacak.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 22 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.