Fenerbahçe'nin istediği 2 stoper

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, takımın savunmacılarından memnun değil. Yanal, Rami'nin gönderilerek en az 1 stoper takviyesi yapılmasını istiyor.

RAMİ AYRILMAYA YANAŞMIYOR

Sarı-lacivertlilerin transferdeki en büyük engeli Adil Rami.

34 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe'den aldığı yüksek maaşı bırakmak istemiyor. Rami'ye gelen teklifler düşük olduğu için Fransız oyuncu kalmakta ısrarcı.

Comolli, Rami ile sözleşme feshi konusunda görüşmeleri sürdürüyor.

JESUS YA DA WELINTON

Fenerbahçe'nin stoper için düşündüğü isimler Romalı Juan Jesus ile Alanyaspor'un deneyimli ismi Welinton.

İtalyan ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunan Jesus, Roma'da forma şansı bulamıyor ve takımdan ayrılmak istiyor.

3 yıldır Alanyaspor forması giyen ve Türkiye'yi çok iyi tanıyan Welinton için de Akdeniz ekibiyle masaya oturulacak.

Eylül ayında yeni sözleşmeye imza atan deneyimli savunmacı için istenecek bonservis bedeline göre hareket edilecek.

Sarı-lacivertli takımın Jesus ya da Welinton'dan birini alacağı ifade ediliyor.