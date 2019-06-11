Fenerbahçe'nin istediği Başakşehirli futbolcular

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Başakşehir'in başarısında büyük rol oynayan iki futbolcuya talip oldu.

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Başakşehir'in istikrarlı isimleri Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli ekip teklif yaptı.

Başkan Göksel Gümüşdağ, Okan Buruk'un imza töreninde Fenerbahçe'nin kendileri ile temas kurduğunu açıkladı.

"FUTBOLCULARIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ"

Sözleşmesi biten futbolcular dışında önümüzdeki sezonun kadrosunu korumak istediklerini ifade eden Göksel Gümüşdağ, "Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir'in transferi için bizimle temas kurmak istedi ancak biz bu pyuncuları vermek istemiyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Edin Visca için de konuşan Göksel Gümüşdağ, "Visca bizim için çok değerli bir futbolcu ve kendisinin sözleşmesi devam ediyor. Öncelikle bizimle hedeflediğimiz başarılara ulaşsın, sonra bakarız" şeklinde konuştu.