Fenerbahçe'nin istediği Çekyalı golcü

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Ersun Yanal: Volkan'ın durumu birkaç güne netleşecek

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Tolga Ciğerci: Bu sezon 4. yıldızı takacağız

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1 Galatasaray'da Mevlüt Erdinç sesleri Falcao dışında bir forvet daha almayı düşünen Galatasaray yönetimi, Başakşehir'in kadroda düşünmediği 32 yaşındaki golcü Mevlüt Erdinç'i transfer etmek için girişimlere başladı.

2 Beşiktaş, Maia'yla anlaştı Beşiktaş, Lille forması giyen Thiago Maia'yı 1 yıllığına kiralıyor.

3 Abdullah Avcı: Erken form tutan erken dağılır Ersun Yanal'ın "Son sözü biz söyleriz" şeklindeki açıklamalarının ardından bir aforizma da Abdullah Avcı patlattı. 56 yaşındaki hoca "Erken form tutan erken dağılır" dedi.

4 Falcao transferinde son durum Türkiye'nin 1 numaralı transfer gündemi Ramadel Falcao. Galatasaray'ın aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Kolombiyalı golcünün transfer sürecinde yaşananları ve son durumu sizler için derledik.

5 Adil Rami resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe Kulübü, sağlık kontrolü için İstanbul'a gelen Fransız stoper Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

6 Medel Beşiktaş'tan resmen ayrıldı İtalya'nın Bologna takımıyla anlaşan Gary Medel, bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

7 Yan hakemlerin yerini VAR alacak İngiliz basını, FIFA'nın Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni geliştirerek yan hakemleri kaldırmayı düşündüğünü yazdı.

8 Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe Fransız basını, Marsilya'nın sözleşme uzatma teklifini iki kez reddeden Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'yle el sıkıştığını yazdı.

9 Belhanda'dan kötü haber geldi Sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyen Belhanda'da fıtık şüphesi bulunuyor.