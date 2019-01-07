Fenerbahçe'nin istediği Danimarkalı golcü

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Slimani'den beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna bir forvet katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DANİMARKA'NIN EN GOLCÜSÜ

Kopenhag formasıyla bu sezon ligde 20 maçta 18 gol 4 asistlik katkı yapan Skov'u Fenerbahçe'nin istediği ifade edildi. Danimarka basınında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertliler Robert Skov için 50 milyon kronluk (yaklaşık 5 milyon euro) bir teklif yaptı.

F.Bahçe'nin istediği Skov'un şık golleri - İZLE

Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play kuralları gereği bu fiyatın üstüne çıkamayacağı ve Kopenhag'ın teklifi kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşeceği yazıldı.

22 yaşındaki Skov özellikle frikik golleriyle dikkat çekiyor. 1.83 boyundaki Danimarkalı forvet 2017 yılında 1 milyon euro bedelle Silkeborg'dan alınmıştı.