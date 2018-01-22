Fenerbahçe'nin istediği Hollandalı orta saha

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u kadrosuna katan Everton'da teknik direktör Sam Allardyce kulübün transfer politikasına dair açıklamalar yaparken, Hollandalı oyuncusu Davy Klaassen'i Fenerbahçe'nin istediğini ifade etti.

"FENERBAHÇE KLAASSEN'LE GÖRÜŞÜYOR"

Cenk Tosun ve Theo Walcott'u alarak transferi kapattıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı Allardyce, "Kadroda 33 oyuncumuz var ve bunu biraz azaltmamız gerekiyor. Mirallas, Olympiakos'a gitti. Lennon'a Burnley, Newcastle ve Leeds talip. Davy Klaassen ile ise Fenerbahçe ilgileniyor. Sportif Direktör Steve Walsf, bu görüşmeleri sürdürüyor" dedi.





Fenerbahçe'nin Vincent Janssen'in Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Klaassen'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği ifade edildi. Öte yandan sarı-lacivertl, kulüp sözleşmesi feshedilen Van Persie'nin yerine kadroya Eljif Elmas'ı dahil etti. Fenerbahçe'nin Klaassen'i transferi etmek için en az bir yabancı oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor.

