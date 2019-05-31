Fenerbahçe'nin istediği orta saha

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Çift yönlü orta saha arayan sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Tonny Vilhena'yı gündemine aldı.

VİLHENA AYRILMAK İSTİYOR

Yanal'ın istediği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu teknik özellikleri ve oyunun her iki yönünü de etkili bir şekilde kullanmasıyla dikkat çekiyor. Daha büyük bir takımda oynamak istediğini aktaran Vilhena, geçen sezon sezon Feyenord formasıyla 39 maçta 7 gol 6 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Hollanda ekibi Feyenoord'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vilhena, "De Kuip'teki ADO Den Haag maçı benim de son maçım olabilir. Ayrılık ihtimali mümkün ama kesin de bir durum ortada yok." ifadelerini kullandı.

Hollandalı Tonny Vilhena'nın tanıtım videosu

Transfer olmak istediğini doğrulayan Tonny Vilhena, "Yurt dışına çıkmak ve kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum. Ancak bunun için her şey net olmak zorunda" şeklinde konuştu.