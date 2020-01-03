Fenerbahçe'nin istediği Rodriguez'in talipleri artıyor

Yaz transfer döneminde Kolarov, Rıza Durmisi, Clichy başta olmak üzere birçok sol bekle görüşen Fenerbahçe, bu bölgeye oyuncu alamamıştı.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde önceliği yine sol bek olacak. Özellikle Hasan Ali Kaldırım'ın sık sık sakatlanması takviyeyi olmazsa olmaz kılıyor.

Fenerbahçe'nin hedefinde ise Milan'da forma şansı bulamayan Ricardo Rodriguez.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre, 27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Lyon, PSV ve Napoli de devrede.

İsviçreli deneyimli futbolcu bu sezon İtalyan ekibinde 5 kez forma giydi. Rodriguez'in kararını kısa sürede vereceği öğrenildi.