Fenerbahçe'nin istediği sol bek

Fenerbahçe'de Ersun Yanal gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Gidecek oyuncuları hemen hemen belirleyen deneyimli hoca, alınmasını istediği isimleri de yönetime iletmeye başladı.

İSMAİL GİDECEK DANİLO GELECEK

Yaz transfer döneminde takımdan birçok oyuncuyu gönderecek olan Fenerbahçe, haziranda sözleşmesi sona erecek İsmail Köybaşı ile de yollarını ayıracak.

İsmail'in maliyetinden kurtulacak olan sarı-lacivertliler Danilo Avelar'ı transfer ederek bu bölgedeki açığı da kapatmış olacak.

Brezilya basınından Globe Esporte'nin haberine göre, bonservisi Torino'da olan futbolcu için İtalyan ekibi 1.5 milyon euro talep ediyor. Corinthians'ta kiralık olarak oynayan Danilo için Brezilya ekibinin 1 milyon euro verdiği ve teklifin reddedildiği ifade edildi.





Haberin detaylarında 29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye sıcak baktığı yazıldı.