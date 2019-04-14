Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki serisi devam ediyor

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği dev derbi Onyekuru ile Elif'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
KADIKÖY'DE SERİ 20 YILA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasının ardından oyunda büyük üstünlük kuran Galatasaray, 66. dakikada Onyekuru'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılıların golüne cevap gecikmedi. 70. dakikada Elif Elmas'la Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ezeli rakiplerin müthiş mücadelesinde kazanan olmadı.
Fenerbahçe, Galatsaray'la 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Ezeli rakibine en son 1999'da yenilen sarı-lacivertliler, 20 yıldır Galatasaray'a yenilmiyor.