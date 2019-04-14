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Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki serisi devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi karşısındaki yenilmezlik serisi 20 yıla çıktı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki serisi devam ediyor
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği dev derbi Onyekuru ile Elif'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. 

KADIKÖY'DE SERİ 20 YILA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasının ardından oyunda büyük üstünlük kuran Galatasaray, 66. dakikada Onyekuru'nun golüyle 1-0 öne geçti. 

Sarı-kırmızılıların golüne cevap gecikmedi. 70. dakikada Elif Elmas'la Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ezeli rakiplerin müthiş mücadelesinde kazanan olmadı. 

Fenerbahçe, Galatsaray'la 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Ezeli rakibine en son 1999'da yenilen sarı-lacivertliler, 20 yıldır Galatasaray'a yenilmiyor.

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