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Fenerbahçe'de Ozan ve Tolga Antalya'ya götürülmedi

İkinci yarıya Antalya'da hazırlanacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın yanı sıra Tolga Ciğerci de 26 kişilik listede yer almadı.

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Ozan ve Tolga yok

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da gerçekleştireceği kampın kadrosunu açıkladı.

Affedilen futbolculardan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar kadroda yer alırken, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan 26 kişilik listede yer almadı. Tolga Ciğerci de Antalya'ya götürülmedi.

Lig tarihindeki en kötü sezonunu geçiren ve ilk yarıyı 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya Belek'te yapacağı kamp kadrosunu duyurdu

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:

Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Maurizio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado

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