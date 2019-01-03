Fenerbahçe'de Ozan ve Tolga Antalya'ya götürülmedi

Geçtiğimiz sezonki performansını aratan Rodrigues'le yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Al İttihad'dan gelen 9 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Sezon başında takım bulamayan Sabri Sarıoğlu, Sercan Yıldırım ve Volkan Şen gibi futbolcular, ocak ayı transfer döneminin açılmasını bekliyor.

Bir basın toplantısı düzenleyerek yönetimden ve sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen Volkan Demirel affedildi. Tecrübeli kaleci, Antalya kampı kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar'ın ardından Volkan da affedildi. Bir diğer kadro dışı isim Ozan Tufan ise Samandıra'da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Terim ile Serdar Aziz arasında gerçekleşen görüşme sonuçlandı. Tecrübeli teknik adamın, 28 yaşındaki stopere "Seni takımda düşünmüyorum, kulüp bulabilirsin" dediği öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum" diyerek her iki futbolcuyla da yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş kafilesi bugün kamp için Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlı bir grup taraftar, Burak Yılmaz transferini protesto etti.

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u kadroda düşünmediğini açıklayan Fatih Terim, Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verdi.

1 Volkan Demirel affedildi Bir basın toplantısı düzenleyerek yönetimden ve sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen Volkan Demirel affedildi. Tecrübeli kaleci, Antalya kampı kadrosuna dahil edildi.

2 Burak'ın 4 büyük takımla ilgili açıklamaları Kariyerinde daha önce 4 büyük takımda da forma giyen Burak Yılmaz, yıllar sonra Beşiktaş'a döndü. Bu transferin ardından deneyimli golcünün geçmişte verdiği röportajlar akıllara geldi.

3 Serdar'dan sonra Eren de gitti Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum" diyerek her iki futbolcuyla da yolların ayrıldığını açıkladı.

4 Onur Kıvrak, Trabzon'dan 25 milyon TL istedi Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, bordo-mavili kulüpten 25 milyon liralık alacağını istedi.

5 Boşta olan futbolcular takım arıyor Sezon başında takım bulamayan Sabri Sarıoğlu, Sercan Yıldırım ve Volkan Şen gibi futbolcular, ocak ayı transfer döneminin açılmasını bekliyor.

6 Beşiktaş taraftarından Burak transferine tepki Beşiktaş kafilesi bugün kamp için Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlı bir grup taraftar, Burak Yılmaz transferini protesto etti.

7 Fatih Terim, Gökhan Töre'yi istiyor Fatih Terim, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre'yi istiyor. Milli futbolcu bonservisini alırsa sarı-kırmızılı ekibe imza atacak.

8 Ozan Tufan çalışmalarını sürdürüyor Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar'ın ardından Volkan da affedildi. Bir diğer kadro dışı isim Ozan Tufan ise Samandıra'da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

9 Fatih Terim, Serdar Aziz'i istemedi Fatih Terim ile Serdar Aziz arasında gerçekleşen görüşme sonuçlandı. Tecrübeli teknik adamın, 28 yaşındaki stopere "Seni takımda düşünmüyorum, kulüp bulabilirsin" dediği öğrenildi.