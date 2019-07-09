Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma kaptanlık yapacak isimler netleşmeye başladı.

EMRE-HASAN ALİ KAPTANLIK YAPACAK

Başakşehir'den transfer edilen ve 1 senelik sözleşme imzalanan Emre Belözoğlu takımın birinci kaptanı olacak. Oyunculara abilik yapması için geri döndürülen Emre'nin yanı sıra Hasan Ali Kaldırım da ikinci kaptanlık görevini üstlenecek.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım, takımın 3 kaptanı konumundaydı.

Ancak bu yıl Mehmet Topal'ın ayrılması, Volkan Demirel'in ise durumunun belirsiz olması işleri değiştidi. Öte yandan Volkan Demirel kalması durumunda bile ilk 11'de yer almayacağı için birinci kaptan yapılmayacak.

Takımın sahadaki liderli olacak olan Emre Belözoğlu, aynı zamanda kaptan da olacak. Emre'den sonra takıma kaptanlık yapacak isim ise Hasan Ali Kaldırım olacak.

Volkan Demirel, kalması durumunda ise üçüncü kaptan olarak takıma abilik yapmaya devam edecek.