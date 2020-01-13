Fenerbahçe'nin Kayseri maçı kadrosu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak.
Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde maç kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan Adil Rami ve Alper Potuk, kafilede yer aldı. Yeni transfer Falette ise kadroda yok.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç.