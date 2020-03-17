Fenerbahçe'nin Kayserispor maçında hocası Serdar Dayat

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışları devam ederken, bu hafta oynanacak olan Kayserispor maçında kulübede bulunacak antrenörün ismi belirlendi.

Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarında görev alan Zeki Murat Göle, pro-lisansı bulunmadığı için aynı görevi üstlenemeyecek.

KULÜBEDE SERDAR DAYAT OLACAK

Sarı-lacivertli yönetim ise takımda bu lisansa sahip olan Serdar Dayat ve Şenol Çorlu arasında bir tercih yaptı.

Fenerbahçe'nin ligin 27. haftasında oynayacağı Kayserispor maçında kulübede Serdar Dayat yer alacak.