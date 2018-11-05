Fenerbahçe'nin Koeman'a teklifi

Fenerbahçe'de Cocu'yla yolların ayrılmasının ardından takım Koeman'a emanet edildi. Yönetim, Hollandalı futbol adamının en azından devre arasına kadar yeni teknik direktöre yardımcı olmasını istiyor.

KOEMAN GÖNDERİLMEYECEK

Galatasaray derbisinde başarılı bir performans sergileyen Koeman, yeni teknik direktör gelen kadar birinci adam olarak görev yapacak.

Yönetim, Koeman'dan yeni teknik direktör takımın başına geldikten sonra da sezon sonuna kadar F.Bahçe'de kalmasını ve yeni teknik adama yardımcı olmasını istedi.

Koeman bu teklife sıcak bakmazsa en azından devre arasına kadar yardımcılık görevinde bulunması teklif edilecek. Koeman'ın kesin kararını birkaç gün içinde vereceği öğrenildi.

BLANC'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli, Fransız teknik direktör Blanc'la görüşme halinde.