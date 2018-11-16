Fenerbahçe'nin Koeman'la devam etme nedenleri

Cocu'nun gönderilmesinden sonra takımı Koeman'a emanet eden Başkan Ali Koç ve yönetim bu karardan dolayı son derece mutlu. Çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Hollandalı çalıştırıcı takım içinde de olumlu bir hava yarattı.

TAKIMA KARŞI YAKLAŞIMI İYİ

Fenerbahçe yönetiminin Koeman'la çalışmaya devam etmesinde 5 etkenin payı büyük.

1- Yönetim, Koeman'la alınan iyi sonuçların, Erwin'in başarısı mı yoksa Cocu'nun gönderilmesi sonucu oluşan bir refleks mi olduğu konusunda kesin bir hükme varmadı. Ancak ne olursa olsun, 3 maçta alınan sonucun Koeman'a en azından devre arasına kadar şans verme konusunda yeterli kredi sağladığı konusunda hem fikir oldular.

2- Koeman'ın saha kenarı ve Samandıra'daki pozitif duruşu hem takım içindeki havaya hem de tepkili olan taraftarın takıma bakış açısına olumlu katkı yaptı. Yaptığı açıklamalar, sahaya sürdüğü kadrolar ve değişiklikler Koeman'a artı puan kazandırdı.

MADDİ OLARAK EN UYGUN SEÇENEK

3- Pereira, Aykut Kocaman ve Cocu'ya ödemeler yapmaya devam eden Fenerbahçe, aynı zamanda Comolli'ye de ciddi bir maaş ödüyor. Yeni bir teknik adama daha maaş vermek istemeyen yönetim, Koeman'la devam etmenin mantıklı olduğuna kanaat getirdi.

4- Koeman'ın en azından devre arasına kadar devam etmesi konusunda fikir birliğine varılmasına sebep olan gerekçelerden birisi de Hollandalı çalıştırıcının oyuncularla kurduğu iyi dialog. Futbolcularla yakından ilgilenen ve onlara kapısını açık tutan Koeman, bu özelliğiyle de takdir topladı.

5- Hollandalı teknik adamın eline geçen fırsattan dolayı mutlu olması ve kariyeri açısından bu fırsatı iyi değerlendirmek istediği için hırslı halleri, yoğun çalışma temposu da bu kararın alınmasında etkili oldu.