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Fenerbahçe'nin Kolarov'a yaptığı teklif

Fenerbahçe, Serie A takımlarından Roma'da forma giyen tecrübeli sol bek Aleksandar Kolarov'u transfer etmek için girişimlere başladı.

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov için atağa geçti.

Yıllardır yüksek seviyede performans gösteren Sırp savunma oyuncusunun takıma monte etmek isteyen sarı-lacivertli takım, transfer stratejisini belirledi.

2 YILLIK KONTRAT TEKLİF EDİLDİ

Fenerbahçe'nin oyuncuya vereceği yıllık ücret öğrenildi. Roma'dan yıllık net 3.7 milyon euro kazanan Kolarov'a Fenerbahçe 2.8 milyon eurodan 2 yıllık kontrat teklif etti.

33 MAÇ OYNADI 8 GOL ATTI

33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 1 yıl sonra bitiyor. Kolarov bu sezon Serie A'da 33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yaptı.

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