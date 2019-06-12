Fenerbahçe'nin Kolarov'a yaptığı teklif

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov için atağa geçti.
Yıllardır yüksek seviyede performans gösteren Sırp savunma oyuncusunun takıma monte etmek isteyen sarı-lacivertli takım, transfer stratejisini belirledi.
2 YILLIK KONTRAT TEKLİF EDİLDİ
Fenerbahçe'nin oyuncuya vereceği yıllık ücret öğrenildi. Roma'dan yıllık net 3.7 milyon euro kazanan Kolarov'a Fenerbahçe 2.8 milyon eurodan 2 yıllık kontrat teklif etti.
33 MAÇ OYNADI 8 GOL ATTI
33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 1 yıl sonra bitiyor. Kolarov bu sezon Serie A'da 33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yaptı.