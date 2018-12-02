Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa

Lig tarihindeki en kötü sezonunu geçiren, 13 haftada 13 puanla küme düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada yer alan Fenerbahçe, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalmayı garantilemişti.

Konuk edeceği ligin 2. sırasında bulunan Kasımpaşa'nın 12 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira ile sakatlıkları bulunan Alper Potuk, Andre Ayew ile Tolga Ciğerci bu maçta görev alamayacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

DİAGNE F.BAHÇE'DEN ÇOK GOL ATTI

Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyuyor. Geride kalan 13 haftada sadece 12 gol atabilen Fenerbahçe, karşılaşacağı Kasımpaşa'nın santrforu 14 golün sahibi Mbaye Diagne'nin gerisinde kaldı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 20 resmi maçın hiçbirinde 2'nin üzerinde gol atamamasıyla da dikkati çekti.

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde üçer sarı kart gören İslam Slimani, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. 02.12.2018