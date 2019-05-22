Fenerbahçe'nin konuğu Türk Telekom

Diagne yine kafa kesme hareketi yaptı

Şenol Güneş: Trabzonspor bizden daha iyiydi

1 Başakşehir dağılıyor Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir'de yönetim, kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Yaş ortalaması çok yüksek olan takımdan birçok ismin gönderileceği öğrenildi.

2 Fener Ol kampanyasında toplanan para Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyasında 47 günde 34.5 milyon euro bağış toplandı.

3 Cenk Tosun'a İtalya'dan teklif var İtalyan basını, Lazio'nun Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u transfer etmek istediğini yazdı.

4 Fikret Orman, Sergen Yalçın'a soğuk bakıyor Fikret Orman, Beşiktaşlıların gönlündeki teknik direktöre karşı oldukça mesafeli. Taraftara göre hareket etmeyeceğini söyleyen Orman, "Ersun Yanal da çok isteniyordu Fenerbahçe'nin hali ortada" dedi.

5 Volkan Demirel son kez Fenerbahçe forması giyecek Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Volkan Demirel, pazar günü oynanacak Antalyaspor maçıyla sarı-lacivertli formaya veda edecek.

6 Başakşehir, Terim'in ismini kaldırmak için harekete geçti Başakşehir yönetimi, Fatih Terim ismini stattan kaldırmak için TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor.

7 Ali Koç: Kurgulanmış bir düzen var burada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Koç, yaptığı açıklamada karar mercilerine tepki gösterdi.

8 Galatasaray Douglas transferinde sona geldi Bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bonservisi elinde olan Sivasspor'un başarılı futbolcusu Douglas ile anlaşmaya vardı.

9 4 büyüklerde bu sezon sözleşmesi bitecek futbolcular Bu sezon sonunda 4 Büyüklerde forma giyen toplam 32 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.