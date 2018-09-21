Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor

Ali Koç'la yeni bir döneme başlayan Fenerbahçe'de işler kötü gidiyor. Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, Avrupa macerasında da beklentilerin çok uzağında.

LİGDEN SONRA AVRUPA'DA DA KÖTÜ GİDİYOR

Yeni dönemde teknik adam olarak Cocu'yu, sportif direktör olarak Comolli'yi göreve getiren sarı-lacivertliler tam 11 transfer yapmasında rağmen sezona çok kötü başladı. Fenerbahçe'nin kötü gidişi Zagreb karşısında da sürdü.

Süper Lig'de Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor'a yenilen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde kendisine göre daha kolay rakiplerle eşleşen temsilcimiz, ilk maçında Hırvatistan'da dağıldı. Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe, sahadan 4-1'lik ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Tarihindeki en büyük başarısı (eski adıyla UEFA Kupası) Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek olan Dinamo Zagreb karşısında alınan ağır yenilgi taraftarları da son derece kızdırdı.

Ali Koç yönetiminin transfer politikası da sarı-lacivertli taraftarlar tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Sosyal medyada fikirlerini dile getiren taraftarlar, "11 transfer yapılmasına rağmen hala İsmail, Şener, Mehmet Topal, Aatif gibi oyuncuların oynaması, transfer planmalasındaki yanlışları gözler önüne seriyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

DERBİ COCU'NUN SON ŞANSI OLABİLİR

Hollandalı teknik adam Cocu, alınan kötü sonuçlardan sonra eleştirilerin odağında yer alıyor. 5'i Süper Lig'de olmak üzere toplamda 8 resmi maça çıkan Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, sadece Bursaspor ve Konyaspor'u yenerken, 5 yenilgi, 1 berberlik aldı.

Sarı-lacivertli ekibe büyük bir değişim için gelen Cocu'nun, Beşiktaş derbisinde alınacak kötü bir sonucun ardından gönderilebileceği ifade ediliyor.