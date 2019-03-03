Fenerbahçe'nin kötü transfer politikası

Sarı-lacivertli takım tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Ligin bitimine 10 hafta kala alt sıralardan çıkmak için mücadele eden Fenerbahçe'de bu olumsuz tablonun baş sorumlusu Fransız Sportif Direktör Comolli olarak gösteriliyor.

TRANSFER POLİTİKASI İŞE YARAMADI

Comolli'nin yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye kazandırdığı 11 futbolcunun hiçbiri dün akşam oynanan Rizespor mücadelesinde sahada yoktu. İmza attığı gün 100-150 kişilik bir listesi olduğunu ve yaklaşık 1 yıldır oyuncu izlediğini dile getiren Fransız spor adamı Fenerbahçe'yi büyük zarara soktu.

Sezon başı Fenerbahçe'nin aldığı isimler şöyle: Harun Tekin, Jailson, Tolga Ciğerci, Benzia, Slimani, Ferdi Kadıoğlu, Frey, Berke Özer, Barış Alıcı, Diego Reyes ve Ayew.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Benzia TFF'ye verilen listede yer almıyor ve sezon sonuna kadar forma giyemeyecek. Genç oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'den ise hiç yararlanılmadı. Tolga Ciğerci de sakatlığından dolayı sezon başından beri sarı-lacivertli formayı giyemedi.

SLİMANİ BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Sarı-lacivertli takımın son 30 yılda aldığı en kötü forvet olan Slimani, Yanal'ın gözünden tamamen düştü ve artık oynaması zor görünüyor. Harun Tekin de forması tehlikede olan isimlerden biri. Uzun süre düzenli oynayan Harun, Volkan Demirel'in gelişiyle yedek kaldı. Comolli'nin sezon başı aldığı Frey, Jailson ve Ayew de inişli-.çıkışlı performanslarıyla tartışılıyor.

Barış Alıcı ve Diego Reyes ise devre arasında kiralandı.

İLK 11'DE KİMSE YER ALMADI

Dün Ersun Yanal'ın Rizespor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de yazın alınan oyuncuların hiçbiri yer almadı. Jailson, Ayew, Harun Tekin ve Frey ise yedek kulübesindeydi.

Öte yandan medya tarafından eleştirilen Comolli hakkında konuşan Başkan Ali Koç, Comolli'den memnun olduklarını ve işini iyi yaptığını ifade etmişti.