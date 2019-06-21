Fenerbahçe'nin Kruse'ye yaptığı teklif

Fenerbahçe'nin transferdeki önceliği golcü. Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler 1 numaralı gündemi ise Max Kruse.

COMOLLİ SON TEKLİFİ İLETTİ

10 gün sonra Werder Bremen'le sözleşmesi sona erecek olan Max Kruse, serbest oyuncu statüsüne geçecek. Bonservis bedeli olmadığı için Alman oyuncu bu durumu pazarlıkta kullanıyor.

Kruse ile daha önce görüşen Comolli, yaklaşık 1 ay sonra yeniden görüştüğü 31 yaşındaki oyuncuya verebilecekleri son teklifi aktardı.

Fransız Sportif Direktör Comolli, Kruse'ye şu ifadeleri kullandı: "Sana verebileceğimiz maksimum 3 milyon euro maaş ve 3 yıllık kontrat. Bir an önce kararını ver ve bize bildir. Çok fazla bekleyecek zamanımız yok. Eğer kabul ederse şampiyonluk için yarışacak bir takımın içinde olacaksın. Kabul etmezsen da sana kariyerinde başarılar diliyorum."

Bu görüşmenin ardından Max Kruse'nin kararını kısa süre içinde sarı-lacivertli takıma bildirmesi bekleniyor.