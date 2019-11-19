Fenerbahçe'nin kulübesinde tek katkı veren Ferdi oldu

Fenerbahçe'de, yedeklerin performansı tat vermiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, sezon başından bu yana kulübeden 12 farklı oyuncuya forma şansı tanıdı.

Ancak sonradan oyuna dahil olan isimlerden sadece Ferdi Kadıoğlu, skora katkı sağladı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 3 PUANI GETİREN İSİM OLMUŞTU

Yanal'ın ilk dört haftadan sonra faydalanmadığı 20 yaşındaki Ferdi; bir gol, bir asistlik skor katkısı sağlarken özellikle Başakşehir galibiyetinde yaptığı asistle dikkat çekti.

Hollanda U21'in değişmezi olmasına rağmen kırmızı kart cezalısı olduğu maçlarda da dahil son yedi haftada forma giyemeyen Ferdi, 90 dakikada bu işleri başarırken Mevlüt, Zajc, Alper, Deniz, Tolgay, Jailson gibi isimler henüz skora etki yapamadı.