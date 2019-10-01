Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusu reddedildi

Fenerbahçe, ligin 4. haftasında oynanan ve Alanyaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta, Akdeniz ekibininattığı 1. ve 2. golde kural hatası yapıldığını iddia ederek, TFF'ye maçın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynanması yönünde başvuru yapmıştı.

Bugün sarı-lacivertli ekibin başvurusunu görüşmek için toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yapılan itirazı kabul etmedi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.

Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti."

