Fenerbahçe'nin lehine verilen tartışmalı penaltı kararı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Ç.Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Yüksek tempoda geçen mücadelede Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı atışı tartıştımalara neden oldu.

HAKEM PENALTI KARARI VERDİ

Maçın 80. dakikasında Serdar Aziz, Çaykur Rizespor ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hava topunda yüzünü tutarak yerde kalan Serdar Aziz'in pozisyonu için hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Çaykur Rizesporlu futbolcular pozisyonun penaltı olmadığını belirtirkeni hakem Halil Umut Meler, VAR odasıyla görüşme yaptı.Pozisyonu iki hakem tekrar izledikten sonra hakem Halil Umut Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

IFAB'A GÖRE KARAR DOĞRU

Fenerbahçe'nin 80. dakikada penaltı pozisyonundaki ofsayt tartışmalarıyla ilgili IFAB'ın kuralı dikkat çekti. IFAB, kural kitapçığındaki 11.2 numaralı madde ile ilgili yaptığu bir paylaşımda şu ifadeler yer aldı.

"Ofsayttaki bir futbolcu topa doğru hareketlenir ama topa vurmadan önce kendisine penaltı yapılırsa karar penaltıdır."