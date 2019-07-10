Fenerbahçe'nin listesindeki 6 futbolcu

Başarısız geçen sezonu unutturmak isteyen Fenerbahçe, şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer döneminde şimdiye kadar Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Allahyar, Murat Sağlam, Kruse ve Altay'ı kadrosuna katan sarı-lacivertli takım takviye yapılacak mevkiler için 6 aday belirledi.

Fenerbahçe'nin ilk transfer hedefi bir dönem Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues. Deneyimli futbolcunun 2 yıllığına kiralandığını ve önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtiliyor.

SAVUNMAYA KJAER-KOLAROV

Sarı-lacivertliler, stoper ve ön libero transferlerini de yurt dışı kampına yetiştirmeyi planlıyor. Roma ile bonservis konusunu çözmeye çalışan hem stoper hem de sol bek olarak görev yapabilen Alexander Kolarov'un yanı sıra Simon Kjaer de alınacaklar listesinde.

Ön libero pozisyonu için Ljubomir Fejsa ile anlaşan Fenerbahçe, Elif ve Jailson'un satılması durumunda bu bölge için yeni takviyeler yapacak. Elif-Jailson ikilisinden biri kalırsa, orta sahaya Fejsa'dan başka transfer yapılmayacak.

HÜCUM İÇİN YENİ TAKVİYELER

Vedat Muriç, Allahyar Sayyadmanesh ve Max Kruse'nin katılımıyla güçlendirilen hücum hattına ilişkin ekstra çalışmalar devam ediyor.

Kanarya, Rodrigues'in yanı sıra Kayserispor'dan Deniz Türüç'le da anlaşma noktasına geldi. Fenerbahçe'nin Kayserispor'a Deniz Türüç için 3.5 milyon euro artı 2 futbolcu önerdiği ve transferin son aşamada olduğu öğrenildi.

Hücum hattına alıncak son ismin ise Yevhen Konoplyanka olduğu aktarıldı. Schalke 04 forması giyen Ukraynalı ismin kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun kiralanması gündemde.