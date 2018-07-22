Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Sarı-lacivertli ekibin Avrupa macerası başlıyor. Uzun yıllar sonra yeniden Devler Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe'yi 2 zorlu ön eleme turu bekliyor.

Fenerbahçe öncelikle 3. ön eleme turunu geçip play-off etabına yükselmek için mücadele edecek.

FENERBAHÇE SERİ BAŞI DEĞİL

Sarı-lacivertli ekibin de katılacağı kura çekiminde 8 takım yer alacak. Bu 8 takımda 4 tanesi seribaşı olurken, Fenerbahçe'nin de yer aldığı diğer 4 takım ise seribaşı olmayacak.

UEFA'nın 'Lig Yolu' olarak adlandırdığı torbada bulunan takımlar şunlar; Fenerbahçe, Benfica, Dinamo Kiev, Slavia Prag, Spartak Moskova, Standart Liege, PAOK-Basel eşleşmesinin kazananı ile Ajax-Sturm Graz eşleşmesinin tur atlayanı.

Bu 8 takım içinde ise seribaşı olan 4 ekip; Benfica, Dinamo Kiev, PAOK-Basel eşleşmesinden gelen takım ile Ajax-Sturm Graz eşleşmesinin galibi.

Bu takımdan biri Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi olacak.





BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN DE RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Başakşehir'in de muhtemel rakipleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar, TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi'nde ise TSİ 13.45 ve 15.00'te iki grup halinde çekilecek.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.