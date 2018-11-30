Sarı-lacivertli ekibimiz son maçlar öncesi 8 puanla grubunu ikinci sırada tamamlamayı başardı ve son 32 turuna adını yazdırdı. Fenerbahçe'nin seri başı olmadığı kurada birbirinden dişli rakipleri var.

CHELSEA-ARSENAL GÖZE ÇARPAN EKİPLER

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe dahil 13 takım tur atladı. Şampiyonlar Ligi'nde gelecek 3 takım da belli. Son 32 yer alacak 17 takım netleşirken, Fenerbahçe'nin eşleşmesi muhtemel takımlar da belli oluyor.

Avrupa Ligi'nde tur atlamayı başaran 13 takım şöyle: Fenerbahçe, Arsenal, Chelsea, Real Betis, Leverkusen, E.Frankfurt, Lazio, Sporting Lizbon, Salzburg, Dinamo Zagreb, Dinamo Kiev, Zenit, Zürih.

Sarı-lacivertlilerin kesinleşen 5 muhtemel rakibi şu takımlar: Dinamo Kiev, Arsenal, Zenit, Salzburg ve Chelsea.

Fenerbahçe kendi grubunu lider bitiren Dinamo Zagreb'le eşleşmeyecek. Bu durumda 6 grup birincisi daha sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasına eklenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 8 TAKIM GELECEK

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın da son hafta Avrupa Ligi'ne kalma şansı devam ediyor.

Devler Ligi'nde grubunda üçüncü sırada yer alan Club Brugge, Benfica ve Valencia Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. 8 gruptan toplam 8 takım Avrupa Ligi yolunu tutacak. Bu 8 takım belirlendikten sonra puan sırasına göre 4 takım seri başı olacak ve bu takımlar da Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasına katılacak.