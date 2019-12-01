Fenerbahçe'nin penaltı paylaşımı

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Oldukça heyecanlı geçen karşılaşma 2-2 sona ererken, maç sonu sarı-lacivertli camia penaltının tekrar ettirilmesine isyan etti.

Karşılaşmanın 57. dakikasında penaltı kazanan Göztepe’de Alpaslan Öztürk’ün vuruşu kaleci Altay Bayındır’da kaldı. Altay'ın topu hemen oyuna sokmasıyla kontra atağa kalkan sarı-lacivertliler, Victor Moses ile golü buldu ve 2-1 öne geçti.

Ancak VAR hakeminin uyarmasıyla atışı yeniden izleyen hakem Abdülkadir Bitigen, Altay'ın iki ayağının da çizgiye basmadığını söyleyerek penaltıyı tekrar ettirdi.

Alınan bu kararın ardından bir kez daha topun başına geçen Alpaslan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. İlerleyen dakikalarda Rodrigues'in attığı gol ise skoru belirledi: 2-2.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

BİR TAKIM, 6 GÜN, 2 FARKLI KARAR

Karşılaşmanın ardından penaltı kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fenerbahçe, "Bir takım. 6 gün. 2 farklı karar" notunu düştü.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında, Emre'nin kullandığı penaltı atışında rakip kaleci çizgiye basmamış ancak kaçan penaltı tekrar edilmemişti.

İşte o paylaşım: