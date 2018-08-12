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Fenerbahçe'nin penaltısında VAR'a başvuruldu

Fenerbahçe'nin Bursaspor maçının 21. dakikasında kazandığı penaltı atışı tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe'nin penaltısında VAR'a başvuruldu
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Fenerbahçe'nin Bursaspor karşısında 21. dakikada kazandığı penaltı atışında VAR sistemi kullanıldı.

Mehmet Topal'ın ceza sahası çizgisinin üstünde yerde kalmasının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

VAR'DAN DA PENALTI KARARI ÇIKTI

Penaltı kararının ardından ise VAR'a başvuruldu. Pozisyonun tekrarını inceleyen VAR hakemi Ali Palabıyık ve Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonun penaltı olduğunu belirttikten sonra Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

Topun başına geçen Giuliano ise 22. dakikada eşitlik sayısını attı ve skoru 1-1 yaptı.

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