1 Fenerbahçe'nin penaltısında VAR'a başvuruldu Fenerbahçe'nin Bursaspor maçının 21. dakikasında kazandığı penaltı atışı tartışmalara neden oldu.

2 Fenerbahçe Süper Lig'e 3 puanla başladı Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. hafta maçında sahasında Bursaspor'u Giuliano ve Josef de Souza'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.

3 Aykut Demir'den Trabzonspor'a cevap Trabzonspor, tazminat ödediği Aykut Demir'in parasını faiziyle birlikte aldığını açıklamıştı. Futbolcudan bordo-mavili ekibe cevap geldi.

4 Poşetten forma yapan taraftara Fenerbahçe'den büyük jest Maddi durumu yetersiz olduğu için poşetten Fenerbahçe forması yapan taraftar-, sarı-lacivertli kulüp Kayserispor maçı için stada davet etti.

5 Fikret Orman: İlk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadık Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olağan Divan Kurulu'nda teknik direktör Şenol Güneş'e göndermede bulundu ve "Mali konular onun işi değil, Beşiktaş ilk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadı." dedi.

6 Feghouli ve Slimani'nin arası bozuk Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli ile Fenerbahçe'nin yeni transferi İslam Slimani'nin arasında problem var. Slimani'nin olduğu hiçbir Cezayir Milli Takımı kadrosuna Feghouli çağrılmıyor.

7 Ronaldo: Juventus taraftarı beni etkiledi Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibine Şampiyonlar Ligi'nde attığı röveşata golünden sonra taraftarların kendini alkışlamasından etkilendiğini söyledi.

8 İniesta Japonya'daki ilk golünü attı Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Andres İniesta, Jubilo Iwata ile oynadıkları maçta şık bir gole imza attı. İspanyol yıldızın bu golü akıllara Bergkamp'ı getirdi.

9 Trabzonspor'un tazminat ödediği isimler Trabzonspor Kulübü, yeni transferlerin lisansını çıkarabilmek için Ersun Yanal'a 11.5 milyon, Aykut Demir'e 9.8 milyon, Özer Hurmacı'ya ise 5.3 milyon TL tazminat ödedi.