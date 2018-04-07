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1 Fenerbahçe'nin play-off çeyrek final rakibi belli oldu Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmelerinde Bakonia'nın rakibi oldu.

2 Sporting Başkanı 19 oyuncusunu kadro dışı bıraktı UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 kaybeden Portekiz takımı Sporting Lisbon'un Başkanı Bruno Carvalho oyuncularını eleştirdi. Kendisine cevap veren 19 oyuncuyu da kadro dışı bıraktı.

3 Başakşehir, Elia'nın golüyle kazandı Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u Elia'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

4 Fikret Orman'dan yeni Demba Ba açıklaması Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan yeni bir Demba Ba açıklaması geldi. Sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Orman "Konuyu alıp başka yerlere çekmeye çalışmak kimseye fayda getirmez." dedi.

5 Göztepe, Beto'nun sözleşmesini uzattı Göztepe, bu sezon iyi bir performans sergileyen Portekizli kalecisi Beto'nun sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

6 Vincent Janssen takımla çalıştı Aralık ayının başında sakatlanan ve yaklaşık 5 aydır sahalardan uzak olan Janssen, takımla birlikte çalışmalara başladı.

7 Beşiktaş'ın Göztepe 11'i netleşiyor Zorlu Göztepe maçı öncesinde 5 eksiği olan Beşiktaş'ta Adriano orta sahada, Vida ise sağ bekte görev yapacak.

8 Unzue: Emre Mor normal davranmıyor Celta Vigo'da kadro dışı kalan Emre Mor'un psikolojik olarak zor durumda olduğunu ifade eden Unzue, "Emre Mor normal davranmıyor" dedi.

9 Aziz Yıldırım: Diyarbakır'da kupayı kazanacağız Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak Türkiye Kupası finalinde kupayı kaldıran taraf olacaklarını söyledi.