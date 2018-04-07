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Fenerbahçe'nin play-off çeyrek final rakibi belli oldu

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmelerinde Bakonia'nın rakibi oldu.

Fenerbahçe'nin play-off çeyrek final rakibi belli oldu
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Ligde normal sezonun 30. ve son hafta maçlarının tamamlanmasıyla ilk 8 sırada yer alan takımlar, play-off çeyrek finalinde çapraz eşleşti.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BASKONİA OLDU

Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, yedinci sıradaki İspanyol ekibi Baskonia ile çeyrek finalde karşılaşacak.

Play-off çeyrek final maçları 17 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Üç galibiyete ulaşacak takımların Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek finalde, ilk iki maç normal sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak.

PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya)

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia (İspanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

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