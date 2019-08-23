Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir

Süper Lig'in ilk hatasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağluP ederek 4 yıllık aranın ardından liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, 2'de 2 peşinde.

Yarın deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilerde Isla ve Moses sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İKİ BÖLGEDE KARARSIZ

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Isla'nın yerine Murat Sağlam ya da Sadık Çiftpınar'dan birini oynatmayı düşündüğü ancak henüz net kararını vermediği öğrenildi.

Yanal'ın kararsız kaldığı bir diğer bölge ise sağ kanat. Tecrübeli teknik adamın Moses'ın yokluğunda o bölgeyi Deniz Türüç ya da Ferdi Kadıoğlu'ndan birine emanet edecek.

MAHMUT, İRFAN VE CLİCHY YOK

Ev sahibi Başakşehir'de ise sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Clichy ile kırmızı kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.

İşte muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Ponck, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Soner Aydoğdu, Mossoro, Elia, Visca, Robinho

Fenerbahçe: Altay, Murat Sağlam (Sadık), Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Rodrigues, Deniz (Ferdi), Kruse, Vedat Muriç