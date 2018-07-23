Fenerbahçe'nin rakibi Benfica'yı tanıyalım

KRALSPOR

Sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz takımı Benfica ile eşleşti. Geçmişte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la karşılaşan Benfica, Türk takımlarına yabancı değil.

ALİ KOÇ'UN KOLUNU KIRDIĞI MAÇ

Fenerbahçe ile Benfica en son 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekip sahasında oynadığı maçı 1-0 kazanırken, Portekiz'de oynanan karşılaşmada rakibine 3-1 yenilerek finalin kapısından dönmüştü.

Fenerbahçe 1-0 Benfica gol Egemen - İZLE

Fenerbahçe Başaknı Ali Koç, 2013'teki UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Benfica'nın attığı gol sonrası elini kırmıştı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği Benfica, başkan Ali Koç için olumsuz anılara sahip. Zira, Benfica'yla deplasmanda oynanan 2013 UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Portekiz ekibinin attığı gol sonrası Ali Koç sinirden duvarı yumruklamış ve eli kırılmıştı.

CEZA BİLE ALDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başına ne geldiyse Fenerbahçe sevgisinden geldi. Bu olay sonrası bir süre eli açıda dolaşan Ali Koç; Fenerbahçe sevgisi yüzünden daha öncede elini sakatlamıştı. 2005'teki, takımının şampiyonluğunu ilan ettiği maçta oyuncuları alkışlarken el tendonunu koparan Koç; yönetici olduğu 2007'de de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra yaşanan olaylar yüzünden iki yıl hak mahrumiyeti cezasına çaptırılmıştı.

Öte yandan iki takım 1975 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Turu'nda karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertli temsilcimiz evinde 1-0 galip gelirken, deplasmanda 7-0 mağlup olmuştu.

TAKIMLARIMIZLA SIK SIK KARŞILAŞIYOR

Benfica daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında sahasında Trabzonspor'u 2-0 yenip deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atlarken 2008-09 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup maçında Galatasaray ile sahasında karşılaşmış ve kazanan takım 2-0'lık skorla temsilcimiz Galatasaray olmuştu.





Galatasaray'la 2015-16 sezonunda Devler Ligi gruplarında karşılaşan Benfica, TT Arena'da 2-1 yenilip, sahasında ise 2-1 kazanmıştı.

2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bu kez Beşiktaş'la aynı grupta bulunan Benfica, temsilcimizle sahasında 1-1, deplasmanda ise 3-3 berabere kalmıştı.

BENFİCA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Portekiz'in Lizbon şehrinde kurulan Benfica, maçlarını 65.647 kişilik Estádio da Luz Stadı'nda oynuyor. Benfica, 35 Portekiz Ligi, 25 Taça de Portugal, 4 Taça da Liga ve 4 Supertaça Cândido de Oliveira şampiyonluğu kazanmıştır.

1960-61 ve 1961-62 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nı müzesine götüren Benfica, 2012-13 ve 2013-14 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı.



Sloganı "E Pluribus Unum" (Birlikten kuvvet doğar) olan Benfica'nın amblemi ise kartal. Benfica, maçlardan önce de Estádio da Luz Stadı'nda kartal uçuruyor.

