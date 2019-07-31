Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

Galatasaray, Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ın transferini rafa kaldırdı. Sarı-kırmızılı ekibin kararında oyuncunun alkol ve sigara alışkanlıkları etkili oldu.

Alman devi B.Münih'ten 6 gol yiyen Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın oyuncusuna daha fazla gol yememek için verdiği taktik sosyal medyada viral oldu.

Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, böyle skorların normal olduğunu belirterek, Galatasaray'ın Augsburg'a 4-1 yenilmesine gönderme yaptı.

Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor

Bayern Münih'e 6-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, bu akşam bir başka Avrupa deviyle karşı karşıya gelecek.

Aralarında İtalyan ve Fransız basınının da yer aldığı birçok kaynak, Galatasaray'ın Falco transferinde mutlu sona ulaştığını yazdı.

1 Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, böyle skorların normal olduğunu belirterek, Galatasaray'ın Augsburg'a 4-1 yenilmesine gönderme yaptı.

2 Falcao transferinde son durum Aralarında İtalyan ve Fransız basınının da yer aldığı birçok kaynak, Galatasaray'ın Falco transferinde mutlu sona ulaştığını yazdı.

3 Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid Bayern Münih'e 6-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, bu akşam bir başka Avrupa deviyle karşı karşıya gelecek.

4 Hasan Ali, Bayern maçında sakatlandı Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Hasan Ali Kaldırım, dün akşam oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sakatlandı. Milli futbolcu koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı.

5 Fernando: Banega ile oynamak büyük keyif Fernando Reges, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Banega'nın takımda kalacağını belirterek, Arjantinli oyuncuyla oynamaktan keyif aldığını ifade etti.

6 Bayern Münih-Fenerbahçe maçı Alman basınında Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e 6-1 yenilmesi Alman medyasında geniş yer bulurken, "Sarı-lacivertli ekibin şeref golü Alman Kruse'den geldi" manşetleri atıldı.

7 Ronaldo Kore'yi karıştırdı Juventus ve Güney Kore K-league All Star takımının Seul’de karşı karşıya geldiği maçta oynamayan Cristiano Ronaldo, Juventus’un organizatör firmaya 675 bin dolar tazminat ödemesine neden oldu.

8 Dirar: Taraftarlarımızdan özür diliyorum Özel bir turnuvada oynanan Fenerbahçe-Bayern Münih maçında protestolar nedeniyle sahadan çıkmak isteyen Nabil Dirar, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

9 Beşiktaş'ın gündemindeki 2 stoper Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, futbol hayatlarını İngiltere'de sürdüren Mangala veya Martins Indi'den birini kadrosuna katacak.