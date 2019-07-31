Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid

Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'la birlikte özel bir turnuvaya katılan Fenerbahçe, ilk maçında istediği oyunu sergileyemedi.
Bayern Münih'e 6-1 yenilen sarı-lacivertliler, ortaya koyduğu futbolla taraftarlarını üzdü.
Kanarya'nın Alman devine farklı yenilmesi, capsleri de beraberinde getirdi. Rakip taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla Fenerbahçelileri kızdırdı.
Öte yandan Fenerbahçe, bu akşam Real Madrid ile üçüncülük maçında karşılaşacak. Mücadele TSİ 19.00’da başlayacak ve Smart Sport’tan yayınlanacak.