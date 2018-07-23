Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Benfica oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BENFİCA

Fenerbahçe'nin de yer aldığı kura çekimine 8 takım katıldı. Bu takımlardan 4 tanesi seribaşı olarak kurada yer aldı. Temsilcimiz ise seribaşı değildi.

8 takım içinde seri başı olan 4 ekip; Benfica, Dinamo Kiev, PAOK-Basel eşleşmesinden gelen takım ile Ajax-Sturm Graz eşleşmesinin galibi.

Seri başı olmayan takımlar ise; Slavia Prag, Spartak Moskova, Standart Liege ve Fenerbahçe.

EŞLEŞMELER

Benfica - Fenerbahçe

Slavia Prag - Dinamo Kiev

PAOK-Basel eşleşmesinin galibi -Spartak Moskova

Standar Liege - Ajax-Sturm Graz eşleşmesinin galibi

Fenerbahçe ilk maçı 7-8 Ağustos'ta Portekiz'de, rövanşını 14-15 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

F.BAHÇE, BENFİCA İLE YARI FİNALDE EŞLEŞMİŞTİ

Fenerbahçe ile Benfica en son 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekipo sahasında oynadığı maçı 1-0 kazanırken, Portekiz'de oynanan karşılaşmada rakibine 3-1 yenilerek finalin kapısından dönmüştü.