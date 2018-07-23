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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi
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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Benfica oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BENFİCA

Fenerbahçe'nin de yer aldığı kura çekimine 8 takım katıldı. Bu takımlardan 4 tanesi seribaşı olarak kurada yer aldı. Temsilcimiz ise seribaşı değildi.

8 takım içinde seri başı olan 4 ekip; Benfica, Dinamo Kiev, PAOK-Basel eşleşmesinden gelen takım ile Ajax-Sturm Graz eşleşmesinin galibi.

Seri başı olmayan takımlar ise; Slavia Prag, Spartak Moskova, Standart Liege ve Fenerbahçe.

EŞLEŞMELER

Benfica - Fenerbahçe
Slavia Prag - Dinamo Kiev
PAOK-Basel eşleşmesinin galibi -Spartak Moskova
Standar Liege - Ajax-Sturm Graz eşleşmesinin galibi

Fenerbahçe ilk maçı 7-8 Ağustos'ta Portekiz'de, rövanşını 14-15 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

F.BAHÇE, BENFİCA İLE YARI FİNALDE EŞLEŞMİŞTİ

Fenerbahçe ile Benfica en son 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekipo sahasında oynadığı maçı 1-0 kazanırken, Portekiz'de oynanan karşılaşmada rakibine 3-1 yenilerek finalin kapısından dönmüştü.

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