Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bitti

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehşir'e 2-1 yenilen Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturan rakibinin tam 29 puan gerisine düştü. Böylece ligin bitimine 9 hafta kala sarı-lacivertli ekibin matematiksel olarak da şansı kalmamış oldu.

LİDERİN 29 PUAN GERİSİNDELER

Ali Koç başkanlığında beklentilerin altında kalan Fenerbahçe tarihi boyunca ender görülebilecek bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertliler 9 hafta kala şampiyonluk yarışına havlu attı. Daha önceki yıllarda şampiyonluk yarışının dışında kalsa da en azından son haftalara kadar zirveyi zorlayan Fenerbahçe için bu yıl aynı durum yaşanmadı.

Fenerbahçe, ligin kalan bölümünde alt sıralardan çıkıp, Avrupa'ya katılma mücadelesi verecek.

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ BAŞAKŞEHİR

Ligde 57 puanla zirvede bulunan Başakşehir şampiyonluğun en büyük favorisi. Takipçisi Galatasaray'ın ise şampiyonluk şansını sürdürmek için kalan maçlarda hata yapma lüksü yok.

Dün akşam Konyaspor'u yenerek puanını 44 yapan Beşiktaş'ın öncelikli hedefi ligi ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi almak. Siyah-beyazlılar 13 puan geride de olsa az olan şampiyonluk şanslarını koruyor.